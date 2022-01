Fjirde printinge ‘We strûpe derûnder!’

Sûnt sneon 14 jannewaris 2022 is We strûpe derûnder wer te keap yn de Fryske boekhannels. Fan dizze Frysktaliche roman fan fjildman Gjalt de Groot binne no al mear dan 1.400 stiks ferkocht! Dêr is it de bêst ferkochte Fryske roman fan 2020 en 2021 mei.

Eddy van der Noord fan útjouwerij Louise oer it sukses fan dizze roman: ‘Gjalt de Groot is in folksskriuwer lykas Rink van der Velde wie. Hy nimt de lêzer mei en lit jo omswalkje yn it gebiet fan de Alde Feanen. Elts kin him as har herkenne yn dit gebiet. Ik kin hast gjin tagonkliker skriuwer as Gjalt.’

As by’t hjerst de fûle súdwesterstoarmen it wetter út it marregebiet nei de Lege Midden fan Fryslân opwaaiden en it om Grou, Warten en Earnewâld hinne heger en heger kaam, dan waard it ien grutte striid om boppe te bliuwen. It bûtenwetter rûn oer de polderdykjes en de binnenkrytsjes drigen fol te rinnen.

Gjalt de Groot, fjildman en folksskriuwer, opgroeid yn dat wetterlân, skriuwt oer dy striid en oer it libben fan de minsken dy’t dêr fier efterôf wennen op harren buorkerijen mei legindaryske nammen as Luctor et Emergo, Laban, Cuba, Werklust (18-mêd) en de Koaipleats. En fansels oer Sytze en Maaike. Allegear steeën dêr’t allinne mei de boat te komme wie.