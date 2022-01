Fertochten fan plysjemoard yn Dútslân oppakt

De Dútske plysje hat twa manlju oppakt dy’t fertocht wurde fan it deadzjen fan twa jonge plysjes juster by it doarp Ulmet yn it Rynlân. Hja waarden juster by in ferkearskontrôle sûnder dúdlike oanlieding deasketten.

De twa plysjes hâlden de moarns betiid in auto oan by in ferkearskontrôle. Neffens guon Dútske media hiene de ynsitter fan de auto in dea bist yn ‘e auto, mooglik in streupt hart of in streupte ree. De plysje kin dat lykwols net befêstigje. By de kontrôle waarden de 24-jierrige plysjefrou-yn-oplieding en har 29-jierrige manlike kollega besketten. Hja koene noch fia de mobilofoan om help freegje, mar ferstoaren koart dêrnei. De dieders naaiden út.

De plysje hat no twa manlju oanhâlden: in man fan 32 út Sulzbach en in man fan 38 út Spiesen-Elversberg. De âldste fertochte hat in hannel yn wyld.