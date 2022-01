Fertel oer jim hobby

Yn it maartnûmer fan DE NIJE wol de redaksje omtinken jaan oan hobbys. Elkenien dy’t in bysûndere leafhawwerij hat, of in hiele gewoane mei in opmerklik ferhaal, wurdt útnûge om dêr in stikje fan 250 oant 500 wurden oer te skriuwen, yn it Frysk of ien fan de Fryske streektalen, en foar 15 jannewaris op te stjoeren nei: denije@itnijs.nl. De nijsgjirrichste ferhalen komme yn de folgjende jefte fan DE NIJE. Op It Nijs is romte foar in bredere seleksje.

