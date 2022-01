Doutzen Kroes hâldt op mei modellewurk

Doutzen Kroes (37) hat in punt efter har modellekarriêre set. Dat seit se yn in podcast fan Isa Kriens op Instagram.

“Ik seach dat ik eins alles haw”, fertelt Kroes. “In moaie húshâlding, sûne bern, leuke man en allegear leave minsken om my hinne. Wêrom doch ik eins wat ik doch en wat binne myn beweechredenen, frege ik my ôf.”

Neffens frou Kroes is de modellewrâld “korrupt”. “Ik haw yn lannen west dêr’t minsken neat hawwe. Ik haw my altyd ynset foar ûngelikensens en wol sá graach dat de wrâld earlik ferdield is. Op in stuit ûntdekst dat it faaks wol kin, mar dat it miskien sa yn stân holden wurdt. Doe tocht ik: lit alles mar gewoan sitte. Ik wol dit wurk ek hielendal net mear dwaan. Ik wol net mear oan al dy korrupsje bydrage. Ik wol net mear foar merken wurkje dêr’t ik net hielendal efter stean. Al jierren net. Dochst it iene korrupte ding nei it oare. Ik wol allinnich noch mar suver wêze.”

Doutzen Kroes naam it beslút in healoere nei’t se ferline jier in berjocht op Instagram set hie, dêr’t se kritysk yn wie oer it koroanabelied op dat momint. Se is net hielendal wis oft dit in definityf ein fan har karriêre is. “Miskien is it in skoft, mar miskien is it ek wol myn pensjoen. Faaks sil ik nea wer begjinne, wa wit.”

Sjoch ek Doutzen Kroes har Instagram-akkount.