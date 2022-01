Deensk regear wol politike ein fan koroanagoarre

Hoewol’t der yn Denemarken alle dagen besmettingsrekords ferbrutsen wurde, sjocht it Deenske regear koroana net langer as in slimme bedriging foar de folkssûnens. Der waard yn it lân al in pear wike fûl diskusjearre oer de needsaak fan mûlkapkes en no wol it regear dat Denemarken weromgiet nei in normale polityk.

Alle útsûnderlike regels dy’t te krijen hawwe mei de koroanagoarre moatte nije wike ôfskaft wurde, berjochtsje ferskate media. Nei alle gedachten sil it Deenske regear dat woansdei buorkundich meitsje.

Denemarken hat earder yn ‘e koroanakrisis tige strange regels ynfierd. De Deenske grinzen wiene sels in skoft ticht. No’t koroana sa hurd wreidet en de sikehuzen it oankinne, is der neffens it Deenske regear net in reden mear en beskôgje koroana as in bedriging dy’t it beheinen fan boargerlike frijheden rjochtfeardiget.