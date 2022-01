De lêste wurden fan heechlearaar Frysk Nils Århammar

Op it webstee Neerlandistiek is in yn memoriam ferskynd fan Nils Rudolf Århammar, dy’t op 10 jannewaris lêstlyn ferstoarn is. Århammar wie fan 1977 heechlearaar Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins en fan 1977 oant 1996 oan de universiteit fan Flensburch. Yn it yn memoriam fertelt Gerald van Berkel wat Århammar syn lêste wurden wiene, wa’t de froulju yn syn libben wiene en mei hokker wittenskiplike ûnderwerpen oft er him it leafste dwaande hâlde.

It yn memoriam is hjir te lêzen.