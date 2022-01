De Lawei skinkt 300 dinerdoazen oan Itensbank Smellingerlân

De Krystdinerdoaze fan De Lawei en Teaterkafee Hopper bliek de ôfrûne krystdagen ek wer in grut sukses te wêzen. Mei de online ferkeap fan 550 dinerdoazen wie de trijegongedoaze hielendal útferkocht. “Dat it wer sa’n stoarm rinne soe, doarden we net te hoopjen”, seit Alfred Matthijssen, haad bedriuwsfiering fan De Lawei. Mei de ferkochte dinerdoazen hat De Lawei ek 300 trijegongemielen oan de Itensbank Smellingerlân skonken.

“De Lawei fielt him sterk ferbûn mei de regio en dêr past omsjen nei oaren dy’t wol wat ekstra’s brûke kinne hielendal by”, seit Ruth ter Voort, haad hoareka & publyk. Mei de jefte oan de Itensbank Smellingerlân hawwe 300 húshâldens dy’t fan de itensbank ôfhinklik binne, genietsje kinnen fan in hearlik trijegongediner. De doazen binne moandei oan de Itensbank Smellingerlân oerlange.”