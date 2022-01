Doede Wiersma: De Heit en de beide soannen

Oertinking

Ta de lêste skilderijen fan Rembrandt hearre ‘Simeon’ (No kin ik yn frede gean) en ‘De ferlerne soan’.

Yn syn jonge jierren wie Rembrandt grutsk, arrogant en eigenwiis. Hy smiet mei jild, sprong út ’e bân en libbe him út yn sinlik genot. De selsportretten om syn tritichste hinne litte in man yn útwrydske klean sjen, pronkjend mei gouden keatlings, mâle huodden, baretten, helms en tulbannen. Hy skildere himsels mei Saskia yn in huorrekast, heal dronken en geil.

Op dy perioade fan sukses en rykdom folge in tiid fan fertriet en tsjinslaggen.Yn sân jier tiid ferlear er in soan, in dochter en syn frou Saskia. Hy rekke oan reapsein. Yn trije feilingen waard syn hiele besit oan jild makke om dêr syn skulden mei te beteljen.

En dochs fûn er sa om syn fyftichste in inerlike rêst dy’t syn spoaren neiliet op syn skilderijen.

As Rembrandt himsels yn de ferlerne soan tekenet, dan sjogge wy him yn smoarge, stikkene klean. Syn skuon binne fersliten. In hiel oare Rembrandt as doe’t er tritich wie.

It libben wie foar Rembrandt as in reis. Mar oan ’e ein fan dy reis soene der hannen wêze dy’t him opheinden.

It is as sei er it Jezus nei: “Heit, yn jo hannen betrou ik myn geast.” Einlings thús.

“… no bin ik altyd by Jo!” (Psalm 73:23)

Lêze: Psalm 73:21-28

