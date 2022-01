Breivik bringt nazygroet en seit dan dat er net langer harsenspield is

De Noarske klibermoardner Anders Behring Breivik, dy’t tsjintwurdich offisjeel Fjotolf Hansen hjit, wol dat de rjochter him frijlit. Breivik fermoarde yn 2011 sânensantich minsken, wêrûnder in protte jongelju, by twa oanslaggen yn Oslo en op it eilân Utøya. Hy die dat mei in rjochts-ekstremistysk motyf en waard feroardiele foar terrorisme.

Breivik waard ta 21 jier finzenisstraf feroardiele, de heechste straf dy’t yn Noarwegen mooglik is. Neffens de wetten fan it lân mei er nei tsien jier om frijlitten freegje. De rjochter kin dat fersyk ynskewiele as in misdiediger sjen lit dat er berou hat fan syn dieden en as him yn ‘e finzenis goed hâlden en droegen hat.

Breivik brocht doe’t de rjochtsseal yn kaam de nazygroet en sei dat it moardzjen it gefolch wie fan harsenspieling. Hy sei dat er him dêr no oan ûntwraksele hie en dat er him altyd goed hâlden en droegen hie. Dêrom woe er frijlitten wurde. Tagelyk sei er dat er noch hieltiten leaude dat er wurkje moast oan Hitler syn ‘tredde ryk’, mar dan mei freedsume middels. Fierder sei er dat er nei syn frijlitting yn it noardpoalgebiet of yn in net-westersk lân wenje woe.

As de rjochter Breivik syn fersyk ôfwiist, hat er it rjocht om in jier letter wer in fersyk te dwaan.