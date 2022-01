Binnenfeartskip botst wer ris mei brêge yn Grins

De Dorwerderbrêge foar de oanfarring (Streetview)

Brêgen yn de stêd Grins hawwe it net maklik. De ôfrûne jierren wie der de iene nei de oare oanfarring mei brêgen, soms mei de konsekwinsje dat se slim skansearre waarden. Tiisdei wie der ek wer in boat-brêgebotsing.

Dit kear moast de Dorkwerderbrêge it belije. Dy leit oer it Van Starkenborghkanaal, krekt bûten de bebouwing fan ‘e stêd, de kant út fan Fryslân. Oan it begjin fan ‘e jûn fear in binnenfeartskip tsjin ‘e brêge op. It skip rekke dêrby de stjoerhutte kwyt. De brêge is ek skansearre, mar it is noch net dúdlik oft it slim is. Der mei noch wol ferkear oerhinne. In fideo dy’t in foarbygonger makket hat, lit sjen dat de skipper in read sein skoudere hat.