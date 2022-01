‘Bettere ynformaasjekampanje oppepprip nedich’

Yn De Telegraaf pleitsje deskundigen foar in bettere ynformaasjekampanje oer oppepprippen. Hja wolle dat dêrby ek de wiken yngien wurdt om minsken te ynformearjen oer it nut fan de ekstra prippen. De deskundigen hawwe noed no’t de opkomst foar de oppepprip leger út driget te fallen as hope waard.

“De kommunikaasje hat bêst betiizjend west”, seit ynterninst Robin Peeters tsjin de krante. “Earst soene inkeld de sechtichplussers in oppepprip nedich hawwe en no moat elkenien yn sân hasten ien krije. It is no tige wichtich om dúdlik út te lizzen dat dat troch it omikronskaai komt, en dat de beskerming troch de earste faksinaasje dêr minder tsjin is.”

It ministearje fan Folkssûnens seit tsjin De Telegraaf dat der al aktyf oan de kommunikaasje wurke wurdt en dat dy de kommende wiken yntinsivearre wurdt.