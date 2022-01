Bart Schneemann fan it NBE riddere foar bydrage oan kultuer

Bart Schneemann (67), hoboïst en sûnt 1988 artistyk lieder fan it Nederlânske Blazers Ensemble (NBE), is beneamd ta ridder yn ’e oarder fan de Nederlânske Liuw fanwege syn jierrenlange grutte fertsjinsten foar it kulturele libben yn Nederlân en dêrbûten.

Schneemann ûntfong de ûnderskieding op 1 jannewaris út hannen fan de Amsterdamske lokoboargemaster Marjolein Moorman yn it Konsertgebou. De huldiging wie fuortdaliks nei de opnamen foar de telefyzjeútstjoering fan it 50e Nijjierskonsert fan it NBE.

By de seremoanje waard Schneemann neamd as “keunstner fan de bûtenkategory”. “Hy is in hoboïst fan wrâldklasse, mar ek in begenedige ensemblelieder, in fernijend programmamakker en regisseur, in coach en ynspirator fan jong talint en, net yn it lêste plak, in ferbiner fan musisy en oare keunsters út ferskate kultueren.”

It 50e Nijjierskonsert fan it Nederlânsk Blazers Ensemble is werom te sjen op npostart.nl.