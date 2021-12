Neffens de webside Flightaware binne der wrâldwiid tûzenen flechten útfallen, meast fanwege koroanarelatearre problemen. De Amerikaanske maatskippijen Delta en United lieten freed witte dat se inkelde hûnderten flechten annulearje moasten mei’t der bemanningsleden posityf test binne of yn karantêne sitte.

Yn Australië binne ek tûzenen reizgers troffen. Mear as hûndert flechten fan Sydney en Melbourne nei oare stêden binne dêr útfallen. De Dútske maatskippij Lufthansa liet earder yn ’e wike ek witte de kommende tiid minder flechten út te fieren. Dat hat te krijen mei in grut tal sike piloaten dy’t ynterkontinintale flechten útfiere. Ofrûne wike koene seis flechten mei bestimmingen as Chicago, Boston, Houston en Washington net trochgean.