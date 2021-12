Wonen bij September yn top 10 bêst wurdearre ferpleechhuzen Nederlân

‘Wonen bij September’ is in lanlike organisaasje mei lystskalige wenfoarmen foar âlderen mei demintens, lykas de sykte fan Alzheimer, dy’t net mear by steat binne om selsstannich te wenjen. Hja wenje yn wenhuzen dêr’t leafde, omtinken en belutsenheid foarop stean. Op Soarchkaart Nederlân jouwe bewenners en neisten harren wurdearring foar de waarme soarch dy’t by Wonen bij September bean wurdt. Yn 2021 skoarde de soarchorganisaasje yn trochsneed in 9,3 en behellet dêrmei de top 10 fan bêst wurdearre ferpleechhuzen yn Nederlân.

Wenje by September

Yn de wenhuzen fan Wonen bij September draait it om wille om te libjen: meiwurkers hawwe sûnder haast omtinken foar bewenners en witte wat sy noflik fine, wêr’t se niget oan hawwe en wêr’t se bliid fan wurde. Famylje, freonen en kunde binne altyd wolkom foar in kopke kofje.

Grutsk op de wurdearring

“Wy binne bliid dat de bewenners fan de lytsskalige wenhuzen foar âlderein mei demintens, en harren besibben, ús sa wurdearje. Foar it twadde jier efterinoar in top 10-wurdearring, betanke dêrfoar! Wy leauwe yn de krêft fan thús. Thús is mear as in hûs, it is in gefoel. Dat makket dat wy soarch leverje wolle op it plak dêr’t ien him thús fielt. As dat net yn it eigen hûs kin, kreëarje wy wêr’t dat kin in thús. Net it systeem, mar it ferlet fan de minske is bepalend. Wy dogge der alles oan om bewenners alle dagen wer in noflike dei te besoargjen. De top 10-wurdearring is in geweldige prestaasje fan ús kollega’s, ik bin tige grutsk”, seit Michiel van Putten, oprjochter fan Wonen bij September.

Top 2021 Soarchkaart Nederlân

Alle ferpleechhuzen mei tritich of mear wurdearringen yn 2021 tingje automatysk mei nei in plak yn de Soarchkaart Nederlân Top 2021. De wurdearringen fan de ferskate wenhuzen fan September binne byinoar opteld en dêr is in trochsneed útkommen. Wonen bij September is yn 2021 mei in 9,3 wurdearre en hat dêrmei ien fan de heechste notearringen yn de top 10.

Wonen bij September hat op it stuit yn fyftjin plakken in wenlokaasje. Ien dêrfan stiet yn Wytmarsum. Yn seis oare plakken wurdt wurke oan in nije fêstiging. Dêr heart It Hearrenfean ek by.