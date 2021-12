Wichtige boarne foar sneupers

Meikoarten ferskynt by Noordboek Meindert Schroor, De Leeuwarder Weeshuisrekeningen 1541 – 1608 ─ Spiegels van het dagelijks leven in de zestiende eeuw.

Ljouwert hie mei it Old Burger Weeshuis ien fan de âldste boargerweeshuzen yn Nederlân. It wie stifte yn 1534. Fan it begjin ôf is de administraasje fan ynkomsten en útjeften byholden en bewarre bleaun. Dêrút is in skat oan ynformaasje te heljen oer praktysk alle aspekten fan it gewoane deistich libben yn de sechtjinde en begjin santjinde iuw en dan spesjaal út Ljouwert.

Geograaf en histoarikus Meindert Schroor hat dat allegear foar sneupers tagonklik makke. Syn boek is ien fan de belangrykste boarnen foar de sosjaalekonomyske skiedbeoefening fan Fryslân.

Boekgegevens

Meindert Schroor, De Leeuwarder Weeshuisrekeningen 1541-1608

Noordboek, ISBN 978 90 5615 892 7

hurdkaft, lúkse útfiering

1392 siden, € 75,00