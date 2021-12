Waarpraatsje: Wykein sûnder sinne

DE JOUWER – Der liket gjin ein oan it grize en grauwe waar te kommen. Yn it wykein sille wy de sinne ek wer, sa goed as, net sjen. It is noch wol myld.

Freedtenacht is de loft berûn en it kin op in soad plakken dizenich of dampich wurde. By in swakke noardewyn wurdt it 6 graden.

De sneon sil ek skier ferinne en it kin earst noch dizenich of dampich wêze, mar it bliuwt op de measte plakken wol drûch. De wyn komt út it noarden en is swak oant matich. De temperatuer leit om de 7 graden hinne.

Snein feroaret der hast neat. Wy sjogge de sinne, nei alle gedachten, net en by in matige noardewyn is it in graad of 8.

Takomme wike wurdt it stadichoan kâlder, mar it bliuwt rêstich waar.

Jan Brinksma