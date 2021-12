Waarpraatsje: Woansdei ek wat sinne

DE JOUWER – Nei in pear hiel skiere dagen gie it ljocht tiisdei wer oan. Op woansdei sille wy de sinne ek sjen.

Tiisdeitejûn en -nacht reint it in skoft en op guon plakken is wat wiete snie ek net hielendal útsletten. Letter yn ‘e nacht wurdt it drûch en klearret it wat op. De súdwestewyn is matich oant frij krêftich, by de kust lâns krêftich oant hurd. It wurdt 3 graden.

Woansdei wikselje sinne en bewolking inoar ôf en it bliuwt, sa goed as, drûch. De sude- oant súdwestewyn is matich, mar by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 6, mar troch de wyn fielt it kâlder oan.

Fan tongersdei ôf krije wy hast in wike mei skier waar te meitsjen. Fan snein ôf wurdt it wol mylder.

Jan Brinksma