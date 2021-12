Waarpraatsje: Tiisdei kâns op sinne

DE JOUWER – It wie wer in skiere en kâlde winterdei. Op tiisdei sjogge wy miskien de sinne wer efkes.

Moandetejûn sil it in skoft reine en wat wiete snie is net hielendal útsletten. Letter falle der in pear buien mei kâns op tonger en heil. Yn ‘e nacht nei tiisdei ta kin it wat opklearje, mar der falt ek noch in bui. De wyn giet yn ‘e rin fan ‘e nacht fan it westen nei it noardwesten en is swak oant matich, by de kust frij krêftich oant krêftich. De temperatuer bliuwt krekt boppe it friespunt.

Tiisdei wikselje bewolking en sinne inoar ôf, mar letter op ‘e dei rekket de loft wer berûn. De swakke oant matige westewyn krimpt yn ‘e middei nei it súdwesten en wurdt oan ‘e kust krêftich. Mei in graad as 4 is it wer oan ‘e kâlde kant.

Woansdei, tongersdei en freed binne wer tsjustere dagen.

Jan Brinksma