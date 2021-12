Waarpraatsje: Tige rêstich

DE JOUWER – It is wis gjin waar om fleurich fan te wurden en der sit ek noch gjin feroaring yn ‘e loft. It bliuwt tige rêstich desimberwaar.

Tiisdeitenacht bliuwt it skier en it storeint sa út en troch. Der is boppedat kâns op damp. By in matige súdwestewyn wurdt it 8 graden.

Woansdei wurdt wer in grize dei, mar oan ’e ein fan ‘e middei soene wy miskien noch in glimp fan ‘e sinne sjen kinne. De wyn komt út it westen oant súdwesten en is matich. Mei 9 graden is it myld.

It foarútsjoch: gjin feroaring.

Jan Brinksma