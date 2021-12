Waarpraatsje: Pear kâlde dagen

DE JOUWER – Nei in hiel skoft skier waar wie de sinne der moandei wer ris hast de hiele dei by. Wy krije no twa kâlde dagen.

Moandeitenacht is it helder en op in soad plakken kin damp ûntstean. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen wurdt it in kâlde nacht. De temperatuer leit tusken de 0 en -4 graden.

Tiisdei kin de sinne flink skine, mar de kâns is ek grut dat it op guon plakken hiel lang dampich bliuwt. De swakke wyn komt wer út ferskillende rjochtingen. Op plakken dêr’t de sinne skynt sil it in pear graden boppe it friespunt wurde. Bliuwt it dampich, dan sil it op de measte plakken krekt wat frieze.

Woansdei wurdt ek in kâde dei, tongersdei en freed sil it in stik mylder wurde.

Jan Brinksma