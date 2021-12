Waarpraatsje: Mylde freed

DE JOUWER – It wie in skiere en kâlde tongersdei mei earst op guon plakken wat izel en letter rûnom rein. Freed wurdt it ien dei mylder.

Tongersdeitenacht is de loft berûn en op guon plakken kin it earst ek noch dampich wêze. De wyn giet fan it súdwesten nei it westen en is matich, by de kust lâns en boppe de Iselmar frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit om de 4 graden hinne.

Freed is it bewolkt en it (sto)reint sa út en troch. De wyn komt út it westen oant súdwesten en wurdt swak oant matich. Yn ‘e rin fan ‘e dei giet de wyn nei it noarden en letter nei it noardeasten oant easten. Freed oerdei wurdt it in graad as 7, mar yn ‘e rin fan ‘e dei giet de temperatuer flink omleech.

It krystwykein wurdt, sa goed as wis, kâld mei kâns op winterske delslach.

Jan Brinksma