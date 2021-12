Waarpraatsje: Myld

DE JOUWER – Nei in kreaze sneon en in hiel suterige snein krije wy no in pear mylde dagen.

Sneintenacht bliuwt it skier en it storeint sa út en troch. By in matige súdwestewyn leit de temperatuer om de 7 graden hinne.

Moandei is de loft berûn, mar it bliuwt, sa goed as, drûch. By in matige súdwestewyn is it mei 8 graden oan ’e mylde kant foar de tiid fan it jier.

De oare dagen fan dizze wike bliuwt it myld en wy sjogge de sinne hast net, mar it is op de measte dagen wol drûch.

Jan Brinksma