Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – Nei in kâlde nacht (Ljouwert -4,4) wie it tiisdei in strieljende winterdei mei in hiel soad sinne.

Tiisdeitenacht is it helder mar op guon plakken kin wol damp ûnstean. De súdeastewyn is swak, yn it Waadgebiet matich. Mei in temperatuer tusken de -1 en -6 graden wurdt it wer in kâlde nacht.

Woansdei kin it earst noch dampich wêze mar de sinne sil (letter) flink skine. Der komt geandewei wol mear hege bewolking. By in swakke oant matige súdeastewyn leit de temperatuer yn ‘e middei krekt boppe it friespunt.

Tongersdei en freed wurdt it mylder.

Krystwaar:

It is noch hieltyd tige ûnwis hokker waar it mei de krystdagen wurdt. It soe samar ritich en oan de mylde kant wêze kinne, mar der is wis ek in kâns dat it yn it noardlike diel fan Nederlân in stik kâlder wurdt as yn it oare part fan it lân. Yn dat gefal is winterske delslach (wiete snie, snie as izel) net útsletten.



De kâns op in wite kryst is op it stuit 20 prosint.

De kâns op wintersk waar mei de kryst is no 30 prosint.

Jan Brinksma