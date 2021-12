Waarpraatsje: Kâlde nacht

DE JOUWER – Op de measte plakken yn Fryslân binne de iisbanen der wer klear foar, mar fan winterwaar is ek takomme wike gjin sprake.

Freedtenacht sil it, nei alle gedachten, helder wêze en it kuollet flink ôf. Op guon plakken soe it ek dampich wurde kinne. De wyn komt út it westen oant noardwesten en is swak, by de kust lâns frij krêftich. De temperatuer leit tusken de 2 en -2 graden.

Sneon sil it foar in grut part in skiere dei wêze, mar in glimp fan de sinne is net útsletten. De wyn giet nei it súdwesten en is matich, mar by de kust lâns frij krêftich. Mei in graad as 6 wurdt it al wat mylder as de lêste dagen.

Snein giet de temperatuer fierder omheech. It wurdt dan 9 graden. Der stiet in matige westewyn en it bliuwt ek net hielendal drûch. De sinne sille wy snein net in soad sjen.

Takomme wike wurdt it hiel myld en op de measte dagen is it skier.

