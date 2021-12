Waarpraatsje: Hiel oar waar

DE JOUWER – Fryslân belibbe de kâldste kryst yn jierren mei yn it hiele wykein froast en twa dagen sinne. Fan moandei ôf feroaret it waar bot. It wurdt (tige) myld.

Sneintejûn en sneintenacht rekket de loft berûn en it kin izelje. Op guon plakken is letter ek kâns op damp. By in swakke oant matige sude- oant súdeastewyn leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Moandei is it skier, mar in opklearring is net hielendal útsletten. It bliuwt de hiele dei, sa goed as, drûch. By in matige súdeastewyn leit de temperatuer tusken de 3 en 6 graden.

Fan tiisdei ôf wurdt it myld, letter tige myld. It is wol ritich.

Warskôging:

Sneintejûn, sneintenacht en yn ‘e iere moarntiid kin it troch izel glêd wêze.

Jan Brinksma