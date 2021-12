Waarpraatsje: Gjin winter

DE JOUWER – Nei in rêstich mar tige skier wykein feroaret der yn ‘e nije wike net folle. It bliuwt oan de kâlde kant.

Yn ‘e nacht fan snein op moandei is de loft berûn, mar in pear opklearringen binne net útsletten. As it opklearret, dan kin it ek wat dampich wurde. By in swakke wyn út ferskillende rjochtingen leit de temperatuer om it friespunt hinne.

Moandei is it wer skier, mar it bliuwt drûch. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei in graad as 3 is it kâld.

Oant sneon bliuwt it oan de kâlde kant, mar fan winterwaar is gjin sprake.

Jan Brinksma