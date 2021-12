Waarpraatsje: Gjin grutte feroaring

DE JOUWER – It wie op ‘e measte plakken yn Fryslân in dampige dei, mar yn in part fan Nederlân wie it strieljend mei in soad sinne. It waar feroaret oant moandei hast net.

Tongersdeitenacht bliuwt de loft berûn en op in soad plakken komt damp foar. Der stiet hast gjin wyn en it wurdt 6 graden.

Freed sil wer in grize en dampige dei wurde, mar in opklearring is net hielendal útsletten. By in swakke noardewyn wurdt it in graad as 7.

Yn it wykein is it myld, skier en, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma