Waarpraatsje: Gjin froast

DE JOUWER – De tsjustere dagen foar de Kryst, dêr komt it dizze wike wol wat op del en winterwaar hoege wy ek noch net te ferwachtsjen. It bliuwt wol in moai skoft, sa goed as, drûch.

Moandeitenacht is it skier en it kin noch hieltyd sa út en troch wat storeine. De súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich. It wurdt 6 graden.

Tiisdei wurdt wer in hiel skiere dei, mei sa út en troch wat storein. By in swakke oant matige súdwestewyn is it mei 8 graden wis net kâld.

Nei tiisdei feroaret der hast neat oan it tige rêstige waar.

Jan Brinksma