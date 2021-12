Waarpraatsje: Gewoan ‘winter’waar

DE JOUWER – It wie woansdei in kreaze dei, mar troch de wyn fielde it wol kâld oan. It bliuwt noch efkes oan ’e frisse kant, mar winter wurdt it foarearst net.

Woansdeitenacht is it earst helder, mar geandewei nimt de bewolking ta. De sude- oant súdwestewyn is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. De temperatuer leit tusken de 1 en 5 graden.

Tongersdei is de loft foar it grutste part berûn, mar wy sille de sinne sa út en troch ek wol efkes sjen. Der falle in pear buien, it wurdt it graad as 6 en der stiet in matige, mar by de kust lâns frij krêftige, súdwestewyn.

Freed soe der (wat) wiete snie falle kinne.

Jan Brinksma