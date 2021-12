Waarpraatsje: Freed noch kâld

DE JOUWER – Nei wat grûnfroast begûn de tongersdei kreas mei sinne, mar op guon plakken ek glêde diken. Letter waard it skier. Freed is it noch kâld.

Tongersdeitenacht wikselje bewolking en wat opklearringen inoar ôf. De matige wyn giet nei it súdeasten en de temperatuer leit tusken de 0 en 3 graden.

Freed wurdt in skiere dei, mar it bliuwt yn Fryslân, nei alle gedachten, drûch. Hielendal wis is dat net. De wyn komt út it easten oant súdeasten en is matich. It wurdt net folle waarmer as 4 graden.

Sneon is in oergongsdei en fan snein ôf wurdt it in hiel stik mylder.

Bysûnder:

Der geane berjochten rûn as soe jannewaris 2022 de kâldste moanne yn hast twahûndert jier wurde. Dat binne en bliuwe ferhalen dy’t nearne op basearre binne. Jannewaris 2022 kin kâld mar fansels ek myld wêze. De kâns op in mylde moanne is folle grutter as in kâlde. De tiid sil it leare.

Jan Brinksma