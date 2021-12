Waarpraatsje: Fêst ‘winter’waar

DE JOUWER – It waar sit sa fêst as in hûs en dat bliuwt foarearst ek sa. It wie woansdei wol wat ljochter as de lêste dagen.

Woansdeitenacht binne der in pear opklearringen en der is kâns op damp. De wyn is swak oant matich en komt út it westen oant súdwesten. De temperatuer leit tusken de 3 en 6 graden.

Tongersdei wurdt it wer in skiere dei mei earst miskien noch wol wat storein. It kin boppedat dizenich wêze. By in swakke oant matige westewyn wurdt it 9 graden.

Freed feroaret der hast neat.

Foarútsjoch:

It duorret noch tsien dagen, mar der binne oanwizingen dat wy miskien in kâlde Kryst krije, mar wis is dat noch net. Op it stuit wurdt ferwachte dat it mei de Kryst oerdei net folle waarmer wurdt as in graad as 3 en yn ‘e nacht soe it wat frieze kinne (letter mear).

Jan Brinksma