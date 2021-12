Waarpraatsje: Drûge jierwiksel

DE JOUWER – It hat op âldjiersdei folle mear reind as juster noch tocht waard, mar mei de jierwiksel is it goed waar.

Aldjiersjûn en nijjiersnacht is de loft berûn, mar it bliuwt, sa goed as, drûch. Der stiet wol in stûfe wyn út it súdwesten, mar dy jout him yn ‘e nacht wat del en giet nei it suden oant súdwesten. De temperatuer leit op âldjiersjûn en yn ‘e nacht om de 11 graden hinne.

Nijjiersdei is it drûch en de sinne sil sa út en troch skine. De wyn komt út it suden en wurdt matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. Mei 12 graden is it wer tige myld.

Snein wurdt wer in skiere dei en it bliuwt ek net drûch. By in matige oant frij krêftige súdwestewyn wurdt it goed 10 graden.

Takomme wike sil it stadichoan wat kâlder wurde.

In hiel noflike jierwiksel!

Jan Brinksma