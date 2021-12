Waarpraatsje: Boppe de 10 graden

DE JOUWER – De lêste twa dagen fan dit jier wurde tige myld, mei in temperatuer dy’t gewoan is yn ‘e gersmoanne.

Woansdeitenacht wikselje bewolking en flinke opklearringen inoar ôf. By de Iselmar del kin it dampich wêze. De wyn komt út it súdwesten en is matich, by de kust lâns frij krêftich oant krêftich. It wurdt in graad as 7.

Tongersdei is de loft berûn en it kin sa út en troch reine. By de Iselmar del kin it wer dizenich of dampich wêze. By in matige súdwestewyn sil it goed 10 graden wurde.

Op âldjiersdei is it ek hiel myld. It bliuwt dan, sa goed as, drûch.

Jan Brinksma