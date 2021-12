Utrêste yn it Bûtefjild

It natuergebiet it Bûteflild, dat de gemeenten Dantumadiel en Tytsjerksteradiel mei-inoar ferbynt, is wer wat oantrekliker wurden as it al wie. Dat diene de beide gemeenten yn oparbeidzjen mei de provinsje Fryslân, It Fryske Gea, rekreaasjeskip Marrekrite, stichting Wetterwâlden en Steatsboskbehear.

Op trije plakken is in ‘skûltsje’ makke, in grutte rûne bank om fytsers, kuierders en wetterrekreänten de gelegenheid te jaan om efkes lins te nimmen en fan it gebiet te genietsjen. Dat kin by it Koekoekspaad, it lân fan Harm en Okje en it Klaasslûske.

Juster, 17 desimber binne de skûltsjes offisjeel iepene troch boargemaster Agricola fan Dantumadiel en wethâlder Gelbrig Hoekstra fan Tytsjerksteradiel (foto). De banken binne ûntwurpen troch arsjitekt Nynke Rixt Jukema.