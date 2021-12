Twadde Keamer ferbiedt Utertsk plan foar stedswachten mei godstsjinstige klean

Foto: Unsplash

De gemeente Utert woe stedswachten tastean om godstsjinstige klean te dragen as hja oan it wurk binne. Yn ‘e praktyk soe it foaral gean om islamityske froulju dy’t in holledoekje drage as hja de iepenbiere oarder hanthavenje.

Neffens de Twadde Keamer past godstsjinstige klaaiïnge net by fertsjintwurdigers fan de oerheid. Foar plysjes wie soks al ferbean. In mearderheid fan ‘e folksfertsjintwurdigers stimde foar in moasje fan Gidi Markuszower en Liliane Helder fan de PVV om itselde ferbod ek foar saneamde bûtengewoane opspoaringsamtners yn te stellen. Dêr falle njonken stedswachten ek bygelyks boskwachters, learplichtamtners en treinkondukteurs ûnder.