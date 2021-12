Twa lokaasjes yn byld foar wenningbou Burgum

It kolleezje fan B&W fan Tytsjerksteradiel stelt de gemeenterie foar om de lokaasjes Kleasterloane-Noard en maneezje It Heechhiem yn Burgum foar wentebou te ûntwikkeljen. Op dy lokaasjes is romte foar 67 ekstra wenten, dy’t boud wurde moatte ta kompensaasje foar de oanlis fan de Sintrale As.

It kolleezje freget de gemeenterie om op 27 jannewaris de bestimmingsplanprosedueres foar de foarstelde lokaasjes op te starten. Foar de lokaasje Kleasterloane-Noard wurdt de rie frege om in tariedingskredyt beskikber te stellen foar it opstarten fan de nedige planologyske ûndersiken.

Ut ferskate enkêtes en ûndersiken is nei foarren kommen dat ynwenners fan Tytsjerksteradiel oan in kwalitatyf goede wen- en leefomjouwing hechtsje. It kolleezje wol mei it ynfoljen fan Kleasterloane-Noard en It Heechhiem oan dy winsk temjitte komme. “De lokaasjes It Heechhiem en Kleasterloane-Noard hawwe lânskiplike én histoaryske skaaimerken dy’t kânsen biede foar in bysûndere wenlokaasje yn Burgum”, leit wethâlder Gelbrig Hoekstra de kar fan it kolleezje út.

Gaadlike lokaasjes

Yn de opiniearjende riedsgearkomste fan 25 novimber koartlyn hat in mearderheid fan de gemeenterie in foarkar útsprusen foar it ûntwikkeljen fan lokaasje Kleasterloane-Noard. De gemeente is eigner fan de grûn oan de Kleasterloane-Noard. Dêr kinne sa’n tweintich wenten boud wurde. De lokaasje maneezje It Heechhiem is partikulier eigendom en hat genôch romte foar 48 wenten. Boppedat is it kolleezje fan betinken dat mei it ferfangen fan de besteande maneezje troch wentebou de lânskiplike kwaliteit safolle mooglik behâlden bliuwt.

Druk op de wentemerk

Der is in grut ferlet oan wenten yn de ferskate priisklassen yn Burgum. “Burgum hat in wichtige regionale posysje as foarsjenningekearn en is tige yn trek by wenningsikers”, seit wethâlder Hoekstra. “Troch dy twa nije lokaasjes te ûntwikeljen, kinne we de druk op de wentemerk ferleegje en de trochstreaming op ’e huzemerk op gong bringe.” Sagau’t de rie de startnotysjes fêststelt, kin it kolleezje oan ’e slach mei de planologyske prosedueres. Yn ’e gemeente binne ûnderwilens 23 ûntwikkellokaasjes foar wentebou yn fjirtjin doarpen.