Tom Dykstra: Hoe’t it ferplichte ûnderwiis yn it Frysk in frijbliuwende saak waard…

Skôging

Yn de diskusje nei oanlieding fan de Fedde Schurerlêzing op sneon 27 novimber waard de fraach steld wêrtroch’t it ûnderwiis yn it Frysk noch altiten net op alle skoallen in goed plak hat. In antwurd kin wêze dat it Frysk gjin ekonomyske rol yn it maatskiplik libben spilet en dat soks foar de oare rykstaal wol it gefal is. Foar skoallen is der dan gjin oantrún om it Frysk yn it learplan in goed plak te jaan en yn sollisitaasjeprosedueren de behearsking fan it Frysk te freegjen.

Mar is sûnt 1980 it Frysk yn it basisûnderwiis gjin ferplichte fak en tastien as fier- en ynstruksjetaal? Der waard doe fan útgien dat de skoallen it stadichoan wol foarinoar krije soene. Mei in oanbod fan in kursus Frysk foar learkrêften en help en materiaal fan de skoalbegeliedingstsjinst soe dat wol slagje. De ferplichte kearndoelen Frysk – bedoeld as in minimum oanbod Frysk foar de skoallen – wiene gelyk oan dy foar it Nederlânsk. Lykweardichheid dus.

Der ûntstie lykwols frij gau ferset – benammen by de gruttere skoallen – tsjin ûnderwiis yn it Frysk. De kearndoelen soene foar in protte bern net te heljen wêze, mar ek ideologyske arguminten sa as in negative hâlding foar it Frysk oer spilen in rol. Mei in knypeach nei it ferneamde boek Animal Farm fan Orwell soe men sizze kinne: alle bisten (fakken) binne gelyk, mar guon binne mear gelyk as de oare. Nettsjinsteande de ferplichting waard it jaan fan Frysk sa in saak fan de (tafallige) ambysje fan skoalbestjoer en learkrêften foar de taal. Sa ûntstiene bygelyks trijetalige skoallen, mar oaren holden de ‘Fryske boat’ sa folle mooglik ôf. De ynspeksje krige gjin taak om tafersjoch op de kwaliteit (de resultaten) fan it ûnderwiis yn it Frysk te hâlden. Foar it Nederlânsk bestie kwaliteitskontrôle al langer en gjin skoalle woe in negative beoardieling riskearje.

Om skoallen dochs te motivearjen gie de provinsje sûnder didaktyske needsaak akkoart mei it yn nivo ferleegjen fan de generaasje kearndoelen Frysk fan 2006. Dêrmei in earste stap set op it paad nei it ôfwurdearjen fan it belang fan ûnderwiis yn it Frysk.

Yn 2014 is wetlik regele dat de provinsje Fryslân in rezjyfunksje hat by it fêststellen fan de kearndoelen en it jaan fan (parsjele) ûntheffing fan ûnderwiis yn it Frysk. It Ryk hat mei op oanstean fan de PO-raad yn de wet opnommen dat de provinsje by it fêststellen fan de kearndoelen Frysk ‘voldoende draagvlak in het Friese primair onderwijs’ oantoane kinne moat. Sa net dan sil de minister (it Ryk dus en net de provinsje) dy net goedkarre (WPO kêst 9, lid 7). De Raad van State en it Konsultatyf Orgaan foar it Frysk protestearren tsjin dat útstel. Want is soks noch demokratysk te neamen? It rjocht fan de mienskip op ûnderwiis yn eigen taal wurdt sa yn hannen lein fan de útfierders. Dat is wat oars as dat de útfierders belutsen wurde by de realisaasje fan it belang fan ûnderwiis yn it Frysk. Boppedat bestiet foar gjin inkeld oar ûnderwiisfak sa’n regeling, wêrmei’t de oerheid syn ferantwurdlikheid oan de útfierder oerdraacht. In wurchgreep.

Yn it Taalplan Frysk fan de provinsje wurdt derfan útgien dat de skoallen yn 2030 foldogge oan de kearndoelen Frysk. Lykas yn 1980 binne der wer stypjende aktiviteiten op priemmen set (de taalstipers bygelyks) om skoallen te helpen, te stimulearjen. Op himsels neat mis mei, mar hoe realistysk is sok belied troch skoallen wer tsien jier ekstra tiid te jaan, wylst wy al fjirtich jier ûnderweis binne? As net ûnderwilens wurke wurdt oan bepaalde betingsten, dan bliuwt de kâns hiel lyts. Betingsten as

opnimmen fan Frysk as funksje-eask. Nimmen soe learkrêften beneame dy’t gjin Nederlânsk behearskje. Hoe kin it Frysk as fak en fiertaal sûnder betûfte learkrêften (sa’n 34% yn 2018) syn gerak krije? ynfiering fan in jierliks kwaliteitstafersjoch op de resultaten fan it ûnderwiis yn it Frysk. Benammen it feit dat de skoallen wol beoardiele wurde op de resultaten foar it Nederlânsk en net op dy foar it Frysk is in behindering foar yntegraasje fan it Frysk yn it kurrikulum. Lykwols alle lof foar dy learkrêften en skoalbestjoeren, dy’t ambysje en moed toane om der dochs wat fan te meitsjen.

Yn in fraachpetear mei kommissaris fan de Kening A. Brok yn de Frieslandpost docht dy de warskôging dat sûnder better en mear ûnderwiis it Frysk gjin takomst hat (desimbernûmer 2021). De oerheid soe dêrom as earste de fisieuze sirkel fan oarsaak en gefolch fan te min ûnderwiis yn it Frysk trochbrekke kinne. Goed ûnderwiis as in algemien belang en in ferantwurdlikheid foar de politisy.

Troch op bygeande link te klikken kin kennis nommen wurde fan de brosjuere Frysk ûnderwiisbelied op efterstan holden – In pleit foar in ynklusive oanpak. Dy brosjuere is skreaun as in reaksje op it ûndersyk Cognate facilitation (profyt hawwe fan taaloerienkomst) fan Bosma en Nota oer it Frysk leare te lêzen fia it Hollânsk. Nei in ynlieding stiet yn de haadstikken 2 en 3 it hoe en it belang fan lêzen learen yn it Frysk sintraal. Haadstik 4 jout in analyze fan it Ryksbelied, folge troch it fierhinne folgjend ûnderwiisbelied fan de provinsje yn haadstik 5. Haadstik 6 leit in relaasje tusken Frysk ûnderwiisbelied en etnysk profilearjen en der is besocht om te kommen ta in Fryskfreonliker ûnderwiisbelied. Yn it lêste haadstik wurdt de fraach steld oft it belied fan Taalplan Frysk 2030 effektyf wêze kin en Frysk (ûnderwiis)belied in yntegraal elemint heart te wêzen yn bygelyks nij belied as Bouwstenen voor een Deltaplan.

drs. Tom Dykstra is foarsitter fan de Feriening Frysk Underwiis.