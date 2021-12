Foto: Clark van der Beken (Unsplash)

It KNMI warskôget freedtejûn en sneon foar glêdens. Yn alle Nederlânske provinsjes útsein Seelân jildt koade giel. Yn Fryslân is dat freed fan 19.00 ôf it gefal. Wetter en blabze op ‘e diken kinne befrieze en in glysterige laach foarmje. It is de baas en ryd foarsichtich.