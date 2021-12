Súd-Korea sil posityf teste minsken mei kamera’s folgje

De autoriteiten yn de Súd-Koreaanske stêd Bucheon sil posityf teste minsken fan jannewaris ôf folgje mei help fan 11.000 befeiligingskamera’s, antlitwerkenning en keunstmjittige yntelliginsje. It systeem besjocht de bewegingen fan posityf teste minsken, hâldt yn ’e gaten oft se kontakt mei oaren hawwe en oft se wol in mûlekapke drage, berjochtet parseburo Reuters.

Neffens de autoriteiten yn Bucheon, yn ’e buert fan Seoul, moat it systeem it boarne- en kontaktûndersyk yn de stêd ûntlêste. Dêr wurdt faak 24 oeren deis oan wurke. “It duorret soms oeren om kamerabylden te analysearjen”, seit de boargemaster fan de stêd. “Antlitwerkenning leveret fuortdaliks in analyze.” Foar it systeem wurde kamera’s brûkt dy’t yn de hiele stêd hingje of noch komme te hingjen.

Op it projekt komt krityk fan minskerjochteadvokaten en ferskate parlemintariërs. Hja binne bang dat de gegevens ek foar oare saken brûkt wurde sille. Neffens de stêd Bucheon binne de soargen net terjochte, mei’t minsken dy’t net posityf op koroana test binne, ûnwerkenber makke wurde. It Súd-Koreaanske ministearje fan Wittenskip en ICT seit dat der no gjin plannen binne om it systeem ek op oare plakken yn Súd-Korea te brûken. It lân folget minsken dy’t posityf test binne no ek al, ûnder mear troch bankgegevens en de lokaasje fan mobile telefoans yn ’e gaten te hâlden.