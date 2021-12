Sikke Neurich: Fan God los

Kollum

Ferwachtsje achter dizze titel net in redenaasje fan ien of oare teolooch of ûnheilsprofeet. En ja, ik wit, ik bejou my op glêd iis en mei sa’n trije, fjouwer troch it klimaat skeinde winters achter de rêch is dat nuodlik. Mar wêr’t ik de lêzer yn meinimme wol is de net te stjelpen stream oan saneamd ‘fake’ nijs dy’t oer ús hinne wâlet.

Ik pik der ien foarbyld út. In pear wike lyn stapten in pear boadskippers fan in net te kearen ûnheil fia de byldbuis ús wenkeamer yn. Ik haw de koptelefoan ôfset en de muzyk fan Credence Clearwater Revival efkes útset. Harren boadskip wie dúdlik. Us regear is diktatoriaal, it belied is misdiedich en wy binne steatsslaven. Mei-inoar sitte wy opsletten yn in fysike en mentale finzenis. Mar…, der is ljocht oan ’e ein fan de tunnel! De tiden rinne nei de ein en wa’t it spoar bjuster is kin ferwachtingsfol útsjen nei de ‘Great Reset’. Neier útlis? Jezus is ûnderweis! En der waard wiisd op bewegingen dy’t drok dwaande binne om dat evangeelje net allinne te ferkundigjen, mar ek stal te jaan.

Jawis jonges, jimme moatte der no by wêze. In part fan de minsken sit yn in faze fan ûntheistering en eangst. Dy binne maklik te stjoeren en te bewurkjen mei dat eskatologysk evangeelje. Spitich, ik stek myn tiid dy’t my noch gund wurdt leaver yn myn meiminsken, dy’t no en hjir, en wêr ek op dizze ierde en yn dizze tiid myn stipe nedich hawwe. Fansels, ik sjit dêr withoefaak tekoart yn. Fansels, ik skamje my ek wolris as ik de need en soargen dy’t in mem mei twa berntsjes op ’e noed, fiif huzen by ús wei, oer de holle sjoch. Mar om no eltse kear by in pleach dy’t ús sûnens en wolwêzen bedriget de mienskip mei te nimmen yn lêste en definitive oardielsmearkes is mislikmeitsjend. It is de middelfinger omheech stekke nei it Afgaanske jonkje dat de púnfal fan it âlderlik hûs besiket te ferlitten en it famke yn Jemen dat as iennichtste fan de húshâlding in bombardemint oerlibbet.

En sa kin ik noch wol mear kollums folskriuwe. Doch ik net. Dit moast ik al efkes kwyt. Snappe jimme?