Sibbele de seehûn (gedicht)

Sibbele de Seehûn

De Waadsee is syn wenplak

en dêr fielt er him o sa op syn gemak.

Simmers leit er wat op in sânbank yn de sinne,

fierder wat swimme, leafst allinne.

Wat fiskje moat er fansels wol,

oars kriget er syn búk net fol.

Mar kjeld, dêr hâldt Sibbele net fan,

de sânbank fynt er fierstente kâld dan.

Swimme fynt er ek net fijn,

winters hat er dus net folle by de ein.

Hy moat fansels wol ite,

mar wol net yn kâlde fisk om bite.

Dus, wat docht Sibbele no,

hy yt fiskstiks, fansels fan Iglo.

Folkje Koster