Provinsjaal subsydzje foar seis keunstprojekten

Seis kulturele organisaasjes krije in finansjele bydrage út ’e Stimulearringsregeling Kultuer foar it útfieren fan harren programma. It subsydzje wol oansette ta ynnovaasje, ûndersyk en profesjonaliteit yn ’e keunst en kultuer. Soks moat liede ta in breed en ûnderskaat kultueroanbod foar de mienskip. Mei-inoar waard goed twa ton oan subsydzje jûn.

Stichting Asteriks kriget subsydzje foar it artistike útwikselingsprojekt Creative Embassies, Keunstinisjatyf VHDG foar it sympoasium Unknown Grounds II: The Public Building en Koarprojekt Opus foar in útfiering ûnder de namme Opus 11: Night Seasons. Dêrneist krije trije teäterprojekten subsydzje. It giet om CARGO Friesland fan Brave New World Productions, Veur Aaltied fan Stichting Pandeon en Grauwe Hemel fan ’e stifting mei deselde namme. Earder dit jier waarden troch dizze subsydzjeregeling al tsien oare projekten stipe.

Deputearre Steaten hawwe harren foar de ynhâldlike beoardieling fan ’e oanfragen advisearje litten troch in advyskommisje. Dy joech oan bliid te wêzen mei de útkomst fan ’e proseduere: de subsidiearre projekten litte in moaie miks fan teäter, muzyk en byldzjende keunst sjen. De kommisje spriek wol de hoop út dat by de folgjende omgong noch mear ynstellings harren oppenearje. Begjin 2022 wurdt de regeling opnij iepensteld.

Fierder waard ek noch in hânfol lytsere oanfragen honorearre fan keunstners en oaren yn ’e kulturele sektor dy’t har fia kursussen mear profesjoneel ûntwikkelje wolle. Dy oanfragen binne op folchoarder fan ynstjoeren behannele en honorearre.