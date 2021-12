Resept foar Dokkumer fluitsjes

Yngrediïnten:

– 150 gr. blom fan moal

– 100 gr. boekwetenmoal

– 3 tl. kaniel

– 200 gr. wite sûker

– 200 gr. raande bûter

– 1 aai

– wat molke

– snúfke sâlt

Meitsje in glêd daai fan de blom, it moal, sûker, kaniel, aai, snjit molke en 100 gr. bûter en rier it in kertier lang goed trochinoar. Lit it efkes gewurde. Rier der dan noch 100 gr. efterholden raande bûter trochhinne. Bak de fluitsjes yn in ynfette wafelizer en rôlje se op as se noch waarm binne. Lekker smûzje!