Reaksje Fryske Deputearren op koälysje-akkoart

Yn it juster presintearre koälysje-akkoart kiest it kabinet foar de oanlis fan de flugge spoarferbining nei it Noarden. It oanlizzen fan de Lelyline betsjut in foarse ympuls foar de regionale ekonomy en it ûntsluten fan nije wengebieten.

De plannen wurde yn de kommende kabinetsperioade útwurke. “Ik bin tige bliid dat de koälysjepartijen dizze kar meitsje. Den Haag kiest foar de Lelyline. Dat tsjûget fan moed en fyzje. Mei stipe fan in soad partijen, maatskiplike en politike, hawwe wy dêr tige hurd foar wurke”, reagearret deputearre Avine Fokkens-Kelder. De Lelyline makket in wêzentlik ûnderdiel út fan it Deltaplan foar it Noarden, dêr’t leefberens en berikberens fan it Noarden sintraal yn stiet.

Wenningbou

Mei de komst fan in eigen minister foar Folkshúsfêsting en Romtlike Oardering toant it kabinet dat it wendossier ien fan de wichtichste útdagingen is dêr’t wy foar steane. Deputearre Fokkinga is bliid dat it kabinet de Ferhierdersheffing ôfskaft: “Al langere tiid hawwe wy by it Ryk oanstien op it ôfskaffen fan de Ferhierdersheffing. Fryske korporaasjes moasten dêrfoar in flink bedrach ôfdrage. Dat jild kinne se no besteegje oan nijbou, it opknappen fan besteande wenten of it ferleegjen fan de hieren foar de legere ynkommens.”

Klimaat en enerzjy

Deputearre Poepjes fan enerzjy: “De enoarme ynvestearring yn klimaat en enerzjytransysje makket dúdlik dat dit kabinet dêr serieus wurk fan meitsje wol. De wize wêrop past ús poerbêst, foaral troch de ekstra ynset op ûnder oare grien gas en wetterwaarmte. Dy enerzjyboarnen passe by útstek by ús provinsje. It is ek goed te lêzen dat der wurk makke wurdt fan de enerzjy-ynfrastruktuer, dy’t no fanwege de kapasiteitsproblemen fertraagjend wurket op duorsume enerzjy-inisjativen. Wy roppe it kabinet op genôch each te hâlden foar de romtlike ynpassing fan alle plannen.”

Lânbou en natuer

Der wurdt ekstra jild beskikber steld om de útdagingen yn de lânbou en natuer oan te gean en de stikstofoanpak wurdt rapper. As provinsje hawwe wy altyd sein dat de boer syn brea fertsjinje kinne moat. It kabinet sjocht dat ek sa. Lânboudeputearre Fokkinga: “Ik bin tefreden mei de rjochting dy’t it kabinet ynslacht om de transysje yn de lânbou te ferhastigjen. It kabinet giet, krekt as wy, neist de boer stean. It is fan grut belang dat de boer ekonomysk perspektyf hâldt. Dat slút goed oan op ús Lânbou-aginda en Frysk lânboubelied.”

Deputearre Hoogland fan Natuer is bliid dat it kabinet giet foar in robúst natuerareaal dat yn balâns is mei duorsume lânbou. De gebietsrjochte oanpak falt dêryn te priizgjen: “Yn de ferskillende gebieten komt alles byinoar: stikstof, wetterkwaliteit, boaiem, klimaat en bioferskaat binne net faninoar te skieden. It is goed dat it kabinet dêr yn ’e breedte op ynset.”

Thialf wurdt as iennichste sportakkommodaasje by namme neamd yn it koälysje-akkoart. Deputearre Douwstra fan Sport en Finânsjes: “It is in boppeslach foar Fryslân, It Hearrenfean en Thialf! Ik ferwachtsje dat it kabinet it iisstadion de winske miljoen euro jiers takenne sil. Dat is in wichtige needsaaklike stap op wei nei in sûne finansjele takomst fan Thialf.”

Gaswinning

Tagelyk konstatearret Douwstra ek soarchpunten yn it regearakkoart oer de gemeentefinânsjes. “De ekstra middels foar jeugdsoarch binne net struktureel. Dat jout soargen foar de sûne finansjele posysje fan de gemeenten.” In oar soarchpunt is de gaswinning by Ternaard. “Wy sille as provinsje yn oparbeidzjen mei it Wetterskip en oanbelangjende gemeenten alles op alles sette om it boarjen nei gas by Ternaard tsjin te gean. De earste lêzing fan de tekst stelt ús net gerêst.”