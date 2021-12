Protte Nederlanners nei Oldenburg te winkeljen en te iten

Safolle as yn Antwerpen binne it der net, mar ek yn it East-Fryske Oldenburg – op in oere riden fan de Nederlânske grins – geane in protte Nederlanners te winkeljen en te iten.

Hoewol’t ek yn Dútslân it tal besmettingen tanimt, sei de nije Dútske minister fan Folkssûnens earder al dat it lân net opnij in tichtplicht kriget. Wol binne mûlekapkes oeral ferplichte. Yn restaurants wurdt strang op de koroanapas kontrolearre, mar alles is gewoan iepen. Dat hat in grutte oantrekkingskrêft op Nederlanners. Yn de parkeargaraazjes yn Oldenburg stiet it fol mei auto’s mei giele kentekenplaten.

Minister De Jonge die fan ’e wike opnij in driuwende oprop om just net de grins oer te gean. Mar dêr hawwe de Nederlanners yn Oldenburg gjin boadskip oan. Winkeliers kinne de ûnferwachte ekstra Nederlânske klandyzje tige wurdearje nei in dreech twadde koroanajier.