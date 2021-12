Podcast oer klimaatferoaring op de Karibyske eilannen

Yn Nederlân wurdt in soad omtinken jûn oan de klimaatkrisis. Mar hoe sit it eins mei ús Karibyske eilannen? Yn de sândielige podcast ‘De Vergeten Klimaatcrisis’ ûndersiket NTR-sjoernalist John Samson wat klimaatferoaring foar minsken op de seis eilannen betsjut. Hy giet dêr op ûntdekking en praat mei ynwenners en eksperts.

De podcast is fan woansdei 22 desimber ôf online te beharkjen op it podcastplatfoarm fan NPO Radio 1 en yn alle grutte podcast-apps.

John Samson nei it meitsjen fan de searje: “Klimaatverandering had tot voor kort niet mijn interesse. Het is ook niet iets wat leeft op de eilanden; het leeft in de Caribische politiek al helemaal niet. Bij het maken van deze podcast ben ik erachter gekomen hoe klimaatverandering nu al de levens van mensen diep kan raken. En dan vooral de armere mensen.”

Oersjoch fan de ôfleveringen

1 – Bonaire

2 – Aruba

3 – Curaçao

4 – Sint Maarten

5 – Saba

6 – Sint Eustatius

7 – Den Haag

Hear hjir de audiotrailer