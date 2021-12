Plysjes moatte rekkenskip jaan fan geweld tsjin rebûljemakkers

Boarne: NOS

Plysjes meie sachs op in kliber ynhuffe as dy net om sizzen jout, mar it moat ek wer net te mâl. Dat is it betinken fan it Iepenbier Ministearje. Dat wol twa plysjes foar it stekje hawwe, mei’t hja op 14 maart frijwat rûch oer in man gearfallen binne dy’t yn De Haach meidie oan in demonstraasje tsjin ‘e koroanaregels en him dêrby misdroech.

De Haachske boargemaster hie lêst jûn en ferlit it terrein dêr’t de demonstranten tahâlden. Guons diene dat, mar gâns ljuwe woene net om lyk en der wiene sels ljuwe, dy foelen de plysje oan. Se skynden mei lezerlampkes plysjes lyk yn it gesicht en guon binne dêr mei knoeide eagen foarwei kommen. Der wiene ek rebûljemakkers dy’t swier fjurwurk nei de plysjes ta smieten en dat hat makke dat guon fan harren healdôf wurden binne.

De rebûljemakker dêr’t de plysje sa rûch mei omgie, slingere in startkabel yn it rûn en liet dy net falle doe’t in plysje him dêr opdracht ta joech. Ynstee smiet er him nei in plysje ta. Hy draafde ek achter plysjes te pearde oan. In plysje woe de man oanhâlde en mei’t dy dwers en ferkeard bleau, joech er him bruien mei syn kneppel. Hy lei doe al op ‘e rêch en krige klappen tsjin ‘e holle. In oare plysje stjoerde de man syn hûn op ‘e lea en dy biet him yn ‘e earm. De man loek de hûn doe oan ‘e earen.

Ferskate demonstranten hawwe de plysje ferklage, mar neffens it Iepenbier Ministearje hie dy yn fierwei de measte gefallen grut gelyk dat er geweld brûkte. De twa plysjes dêr’t niis fan ferhelle waard, giene neffens de oanklager lykwols te fier. Der wurdt noch besjoen oft in oare plysje ferfolge wurdt, om’t er in man de hûn oansette. Dyselde wurdt derfan fertocht dat er in plysje in bierblikje nei de holle smiten hat.