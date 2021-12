OMT advisearret strange tichtplicht

It Outbreak Management Team advisearret it kabinet om in strange tichtplicht yn te stellen om de opmars fan it Omikronskaai fan de koroanagoarre ôf te remjen. De deskundigen wolle dat sawat alles slút: inkeld de essinsjele winkels lykas supermerken soene iepen bliuwe meie, befêstigje Haachske boarnen.

Dat soe betsjutte dat ûnder mear de hoareka, net-essinsjele winkels en de kultuersektor wer ticht moatte. Alle skoallen en oare ûnderwiisynstellingen soene wat de eksperts oanbelanget ek slute moatte. Freed waard al dúdlik dat der by it OMT grutte noed is oer de rappe ferpleatsing fan it skaai.

Oft it kabinet it advys ek oernimt is noch net dúdlik, mar dat wurdt wol ferwachte. Sneon is der in spoedoerlis fan it demisjonêre kabinet nei oanlieding fan it OMT-advys. Dêr wurdt oer mooglike oanfoljende maatregels besletten.

Nei alle gedachten wurdt hjoed in nije parsekonferinsje holden om de nije maatregels buorkundich te meitsjen, sizze Haachske boarnen. De nije maatregels sille dan fan ’t wykein al yngean, om in stoarmrin op winkels en restaurants foar te wêzen.