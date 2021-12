Oanpak fan jabikskrúswoartel yn bermen

De provinsje Fryslân sil takom jier oan ’e slach mei de oanpak fan Jabikskrúswoartel yn de bermen en op provinsjale grûnen. Troch op spesifike plakken te meanen, kin de plant op risikolokaasjes better beheard wurde.

Jabikskrúswoartel befettet in giftige stof. Yn grutte hoemannichten kin dy stof skealik wêze foar lânbouhúsdieren lykas hynders en kij. Dêrom is it better om foar te kommen dat de plant troch dy dieren fretten wurdt of yn feefoer telâne komt. De provinsje pakt provinsjale bermen en grûnen dêr’t oerlêst is fan it krûd, of dêr’t de kâns dêrop grut is, fan takom jier ôf yntinsiver oan. Dat ferlytset de kâns dat it krûd him ferspriedt nei perselen dêr’t fee rint of dêr’t gers of hea foar feefoer ôfhelle wurdt .

Njonken de oanpak yn it fjild, set de provinsje yn op foarljochting fan de mienskip en mear gearwurking en ôfstimming mei oare (wei)behearders. Dat bart mei in ynformaasjeblêd, in gearkomste mei behearders en ynformaasje op de provinsjale webside. De provinsje jout mei de oanpak ynfolling oan in moasje fan Provinsjale Steaten om mei in effektive oanpak foar de bestriding fan de plant te kommen.

Bioferskaat

Troch foarôfgeand oan it meanen yn juny goed te sjen wêr’t de plant foar oerlêst soarget of dat mooglik dwaan sil, kin der op bepaalde plakken spesifyk meand wurde. It is dan net nedich om de hiele berm te meanen. Jabikskrúswoartel kin oerlêst jaan, mar is ek fan grutte wearde foar it bioferskaat. Hy jout nektar en is in wichtich fuortplantingsplak foar ynsekten. Dêrom bliuwt de plant stean op plakken dêr ‘t er gjin problemen foar fee feroarsaket.