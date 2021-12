Nije kânseliers yn Eastenryk en Dútslân

Olaf Scholz (foto: Steffen Prößdorf, Wikipedia, CC BY-SA 4.0)

Sawol Eastenryk as Dútslân hat dizze wike in nije earste minister krige. Yn Eastenryk naam Karl Nehammer fan de ÖVP moandei it stokje oer fan syn partijgenoat Sebastian Kurz, dy’t ôfgong nei beskuldigings fan korrupsje.

Yn Dútslân wurdt kânselier Angela Merkel fan de CDU nei sechtjin jier opfolge troch de sosjaal-demokratyske Olaf Scholz. Syn SPD hat mei Die Grünen en de FDP in regearingskoälysje sûnder de CDU foarme. Scholz waard woansdeitemoarn beëdige.